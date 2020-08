V Nemčiji spričo zaostritve epidemije znova strožji in enotnejši ukrepi

Berlin, 27. avgusta - Nemška kanclerka Angela Merkel in voditelji 16 nemških zveznih dežel bodo danes na videokonferenci usklajevali nacionalne ukrepe za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Merklova med drugim predlaga prepoved množičnih dogodkov do konca leta in 50 evrov globe za nenošenje maske. Razburja predvsem vprašanje testiranja ljudi ob povratku iz tujine.