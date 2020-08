Upad turizma bi lahko britansko gospodarstvo letos stal 22 milijard funtov

London, 29. avgusta - Britansko gospodarstvo bi lahko zaradi globalnega upada turizma ob pandemiji covida-19 letos izgubilo 22 milijard funtov (24 milijard evrov), kriza pa ogroža tudi tri milijone delovnih mest, so ta teden opozorili v Svetovnem potovalnem in turističnem svetu (WTTC). Za okrevanje sektorja bo po njihovih navedbah potrebnih več let.