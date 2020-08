Ljubljanska borza uvodoma brez večjih sprememb

Ljubljana, 27. avgusta - Indeks SBI TOP je bil v uvodnem delu trgovanja na Ljubljanski borzi blizu izhodiščne vrednosti oz. 0,04 odstotka pod njo. Največji padec so ob 11.30 beležile delnice Telekoma Slovenije, ki so izgubljale 0,83 odstotka. Na drugi strani so največ pridobivale delnice Save Re, in sicer 0,58 odstotka. Najbolj prometne so delnice NLB in Krke.