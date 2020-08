V UGM odpirajo razstavo vrhuncev njihove stalne zbirke

Maribor, 27. avgusta - V Umetnostni galeriji Maribor v soboto odpirajo razstavo vrhuncev njihovih zbirk, ki bo predstavila preplet ikoničnih del s področja slikarstva, kiparstva, risbe in grafike, pa tudi sodobnejših oblik, kot so fotografija, video in prostorske postavitve. Kot so napovedali danes, bo poseben poudarek na ustvarjalnosti severovzhodne Slovenije.