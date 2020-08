Za vijolično morje najverjetneje kriv hipermangan

Koper, 27. avgusta - Za nenavaden pojav, ko se je morje med Belimi skalami in rtom Ronek pred dnevi obarvalo vijolično, obstaja zelo velika verjetnost, da je bil vzrok v kalijevem hipermanganu, so ocenili na upravi za pomorstvo. Gre sicer za razkužilo, ki se v vodi dobro topi in hitro postane neškodljivo. Hipermangan so najbrž po nesreči v morje odvrgli kopalci.