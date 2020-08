Fiskalni svet pri analizi napovedi makroekonomskih in javnofinančnih agregatov ni zaznal večjih odstopanj

Ljubljana, 27. avgusta - Odstopanja makroekonomskih in javnofinančnih napovedi Umarja in ministrstva za finance od realizacije niso bistveno drugačna od tistih, ki jih za Slovenijo pripravljajo mednarodne institucije, je z analizo ugotovil fiskalni svet. Razlike med napovedmi posameznih institucij so majhne v primerjavi z velikostjo odstopanj vseh napovedi od realizacije.