S spojem poezije in glasbe Kras in Brda naseljuje festival Sanje

Divača, 28. avgusta - Festival poezije, glasbe in omike Sanje bo letos naselil kraje na Krasu in v Brdih. Po meditativni delavnici s konji MettaKonj pri Kozini bo danes na jasi v vasi Beka na sporedu druženje s pesnico Zalko Drglin, večerno dogajanje pa bosta zaznamovala koncerta Nike Solce in Janija Kovačiča. Festival bo obiskal še Divačo in Medano.