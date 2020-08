Na Ravnah na Koroškem živahno kljub okrnjenemu programu Ravenskih dni

Ravne na Koroškem, 27. avgusta - Na Ravnah na Koroškem je te dni živahno, saj potekajo tradicionalni Ravenski dnevi. Letos zaradi znanih razmer v okrnjeni obliki in ob upoštevanju preventivnih ukrepov. Danes popoldne bodo pred mestno hišo odprli razstavo Ekopren, v grajskem parku se zvečer obeta jazz koncert. Glasbenih, športnih in zabavnih prireditev bo do konca tedna še nekaj.