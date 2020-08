Evropske borze s padci v nov dan

Frankfurt/London/Pariz, 27. avgusta - Vodilne borze v Evropi so današnje trgovanje začele s padci osrednjih indeksov. Vlagatelji spremljajo razvoj orkana Laura v ZDA in so v pričakovanju današnjega govora predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powella, poroča francoska tiskovna agencija AFP.