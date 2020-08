Počivalšek v Beli krajini o rekordni turistični sezoni in novih razvojnih možnostih

Črnomelj/Metlika/Semič, 27. avgusta - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v sredo obiskal belokranjske občine Metlika, Črnomelj in Semič, kjer beležijo rekordno turistično sezono. Izrazit porast zanimanja za regijo je pripisal bonom, "pristni gostoljubnosti domačinov" in sodelovanju med občinami. Ob tem je podprl nove razvojne možnosti in delovna mesta na tem območju.