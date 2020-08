Mednarodni booker za nizozemsko pisateljico Marieke Lucas Rijneveld

London, 27. avgusta - Mlada nizozemska pisateljica in pesnica Marieke Lucas Rijneveld (29) je za roman The Discomfort of Evening prejela letošnjega mednarodnega bookerja. Najmlajša dobitnica tega priznanja doslej si 50.000 britanskih funtov vredno nagrado deli s prevajalko Michele Hutchison, je objavljeno na uradni spletni strani nagrad booker.