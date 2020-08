Epidemiološke razmere v svetu

Ljubljana, 27. avgusta - V minulih 14 dneh so se epidemiološke razmere v pandemiji covida-19 v večini spremljanih držav poslabšale ali ostale približno enake. Najbolj je delež okuženih narasel v Španiji, na Hrvaškem, BiH in Severni Makedoniji, najvišji ostaja v Braziliji. V Sloveniji se je delež okuženih od 23. do 26. avgusta zvišal z 18 na 20 okužb na 100.000 prebivalcev.