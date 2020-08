Brata Bryan pred OP ZDA pomahala tenisu v slovo

New York, 27. avgusta - Ameriška dvojčka Bob Bryan in Mike Bryan, najuspešnejša dvojica v zgodovini moškega tenisa ATP, sta sporočila takojšnjo upokojitev od tenisa. Američana, ki sta skupaj osvojila rekordnih 16 turnirjev za veliki slam, od tega imata tudi pet naslovov na odprtem prvenstvu ZDA, tako letos ne bosta nastopila v New Yorku.