Cene nafte ostale blizu izhodišč

Singapur, 27. avgusta - Cene nafte se tudi v današnjem azijskem trgovanju niso veliko odmaknile od izhodiščnih vrednosti in so tako ostale na visoki ravni. Vlagatelji so bili pozorno predvsem na morebitne posledice divjanja orkana Laura na jugu ZDA in na podatke o zalogah nafte v največjem gospodarstvu na svetu.