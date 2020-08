Bojkot zaradi policijskega nasilja prekinil šport v ZDA

New York, 27. avgusta - Vodstvo lige NBA je preložilo tri tekme končnice severnoameriške košarkarske lige, potem ko košarkarji Milwaukee Bucks v znak protesta zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi Američani niso želeli igrati. V zgodovinskem bojkotu ameriških športnikov so prekinili tudi teniški turnir v New Yorku ter začasno zaustavili tudi druge poklicne lige.