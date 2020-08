Na Opčinah ta konec tedna 55. študijski dnevi Draga 2020

Trst, 28. avgusta - Od danes do nedelje bodo v parku Finžgarjevega doma na Opčinah pri Trstu potekali 55. Študijski dnevi Draga 2020 v organizaciji Društva slovenskih izobražencev (DSI) iz Trsta. Ti bodo v znamenju podobnosti in razlik med slovenščino v Italiji in standardno slovenščino, predvojnega primorskega upora fašizmu in podobe Cerkve v času krize.