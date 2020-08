Mariborski policisti pozivajo k informacijam glede večerne prometne nesreče s pobegom

Maribor, 26. avgusta - Mariborski policisti obravnavajo prometno nesrečo z lažjo telesno poškodbo in pobegom, ki se je zvečer zgodila zunaj naselja Dravski dvor in v kateri sta bila udeležena kolesar in voznik osebnega avtomobila Volkswagen Golf 7. Za razjasnitev okoliščin nesreče pobeglega voznika in morebitne priče pozivajo, naj se zglasijo na postaji ali pokličejo.