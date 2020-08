Milwaukee zaradi rasne nestrpnosti bojkotiral obračun končnice

Orlando, 26. avgusta - Sirena je označila začetek obračuna med Milwaukee Bucks in Orlando Magic, košarkarsko igrišče v Orlandu pa je bilo prazno. To je rezultat bojkota ekipe Milwaukeeja v mehurčku severnoameriške košarkarske lige NBA v znak protesta proti rasni nestrpnosti ter v podporo Jacobu Blaku, ki so ga policisti v nedeljo v Wisconsinu sedemkrat ustrelili.