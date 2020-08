Delo o finančnih trgih (27. 8.)

Ljubljana, 26. avgusta - Nejc Gole v komentarju Zmagovalci pandemije piše o tem da so trenutno finančni trgi cvetoče polje, saj so vlagatelje pomirili velikanski paketi pomoči držav in centralnih bank pa tudi napovedi cepiva proti koronavirusu. Obregne se tudi ob nezainteresiranost slovenske politike za razvoj domačega kapitalskega trga.