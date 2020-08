Pahor Bohinjcem čestital ob občinskem prazniku

Bohinj, 26. avgusta - Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes na povabilo župana Občine Bohinj Jožeta Sodje udeležil osrednje prireditve ob občinskem prazniku, na kateri so podelili tudi priznanja Občine Bohinj. Pahor je občini čestital za njeno urejenost in razvoj ter usmerjenost v ljudi in varovanje okolja.