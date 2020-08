Zidanškova ne bo nastopila na OP ZDA

New York, 26. avgusta - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek ne bo nastopila na drugem grand slamu sezone na OP ZDA, so sporočili na uradni spletni strani tekmovanja. Konjičanka trenutno zaseda 73. mesto na lestvici WTA, po odpovedi Polone Hercog (47. na lestvici WTA) pa bo v New Yorku od Slovenk nastopila le Kaja Juvan (112.).