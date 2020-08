Primorske novice o novih omejitvenih ukrepih (27. 8.)

Koper, 26. avgusta - Jasna Arko v komentarju Lažejo, tajijo ali pa jim je vseeno, piše o tem, da novim omejitvenim ukrepom zdrava pamet skoraj ne more oporekati, ključno pa je vprašanje, kako nas ti ukrepi dosežejo in ali so res pravični za vse. Epidemija se namreč očitno vrača, z restriktivnim omejevanjem življenja in posegi v osebno svobodo vred.