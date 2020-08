Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 8.)

Ljubljana, 26. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o aktualni statistiki okuženih s koronavirusom v Sloveniji, novih ukrepih glede vstopa v državo in napovedih čakalnih dob na mejah ob koncu tedna. Poročale so tudi o nastopu italijanskega premierja Conteja na Strateškem forumu Bled in omembi Slovenije v govoru ameriške prve dame Melanie Trump.