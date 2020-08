Pahor in Steinmeier za močno in enotno EU

Berlin, 26. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor in njegov nemški kolega Frank-Walter Steinmeier sta se na današnjem delovnem srečanju v Berlinu zavzela za močno in enotno Evropsko unijo, so sporočili iz predsednikovega urada. Pahor je ob tem poudaril, da želi Slovenija ostati del jedrnih držav EU. Steinmeier pa je izpostavil, da je prihodnost unije skupna.