Ciriaco Sforza prevzel Basel

Basel, 26. avgusta - Ciriaco Sforza je novi trener Basla. Petdesetletni nekdanji švicarski reprezentant in igralec Aaraua in Grasshoppersa, ki je svoja najboljša nogometna leta preživel v Nemčiji, kjer je igral za Kaiserslautern in Bayern iz Münchna, kratek čas pa tudi za Inter iz Milano, je z 20-kratnimi švicarskimi prvaki podpisal dvoletno pogodbo.