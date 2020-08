V Novem mestu poudarili pomen prometne varnosti šolarjev

Novo mesto, 27. avgusta - V Novem mestu so pred začetkom novega šolskega leta na posvetu v organizaciji občinskega sveta za preventivo in vzgojo v prometu predstavili prenovljene šolske poti in napovedali poostren policijski nadzor med 1. in 4. septembrom, ki ga bodo letos izvajali tudi na nekaterih kolesarskih poteh. Poudarili so pomen prometne varnosti šolarjev.