Evropske borze z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 26. avgusta - Pomembnejše evropske borze so današnje trgovanje končale z rastjo. Vlagatelji po poročanju tujih tiskovnih agencij spremljajo razvoj dogodkov v povezavi s pandemijo covida-19 in upajo na čimprejšnje cepivo, hkrati pa so v pričakovanju četrtkovega govora predsednika ameriške centralne banke Jeroma Powella o nadaljnjem gibanju denarne politike ZDA.