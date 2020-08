Dunaj, 26. avgusta - Teheran in Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) sta danes sporočila, da so dosegli dogovor, da bodo inšpektorji agencije imeli dostop do še dveh lokacij v Iranu, ki ju je določila agencija. Dogovorili so se tudi za datum obiska in potek pregleda.