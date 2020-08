V zadrugi Odgovorni ustvarjalci o odgovornem potrošništvu in porabi

Ljubljana, 26. avgusta - Izkušnja iz preteklih mesecev kaže na pomembnost samooskrbe, samozadostnosti in neodvisnosti, so na današnji novinarski konferenci poudarili zadružniki in partnerji zadruge Odgovorni ustvarjalci. Zdaj je čas za odgovorno potrošništvo in odgovorno porabo, so prepričani.