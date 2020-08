Steve Mandanda pri Marseillu do 2024

Marseille, 26. avgusta - Francoski nogometni vratar Steve Mandanda je podaljšal pogodbo z Marseillom do leta 2024. Petintridesetletni vratar, ki je rojen v Kinšasi v nekdanjem Zairu, je že 13 let zvest Marseillu in je tudi klubski rekorder po številu nastopov, za zasedbo iz drugega največjega francoskega mesta je doslej odigral 549 tekem.