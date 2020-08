Varuh človekovih pravic obravnava razmere v postojnskem centru za tujce

Ljubljana, 26. avgusta - Varuh človekovih pravic se je danes odzval na problematiko centra za tujce v Postojni, kjer je več nevladnih organizacij v torek pripravilo protest v podporo "zaprtim v koncentracijskem taborišču". Pri varuhu so za STA zapisali, da so z razmerami seznanjeni in jih podrobno obravnavajo, ugotovitve pa bodo predstavili po zaključeni obravnavi zadeve.