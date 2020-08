Pred 100 leti se je rodila legenda jazza Charlie Parker

New York, 29. avgusta - Mineva stoletje od rojstva Charlieja Parkerja, ki je dočakal zgolj 34 let, a je obveljal za enega najvplivnejših glasbenikov s tem, ko je ogromno prispeval k razvoju jazzovske zvrsti bebop. Obletnico so v ZDA okronali s ponovnim izidom njegove najboljše glasbe na vinilnih ploščah, v njegov spomin pa organizirajo tudi številne koncerte.