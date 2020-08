Slovencem v karanteni, ki so na Hrvaško odšli pred petkom, 80 odstotkov plače

Ljubljana, 26. avgusta - Slovenci, ki so odšli na Hrvaško, ko je bila ta še na rumenem seznamu, in se v ponedeljek niso vrnili domov, so upravičeni do 80-odstotnega nadomestila plače zaradi karantene, so potrdili na ministrstvu za delo. Resorni minister Janez Cigler Kralj sicer verjame, da so številni državljani ravnali odgovorno in se pravočasno vrnili v Slovenijo.