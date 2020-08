V SDS in NSi predsedniku DZ predlagajo menjavo predsednice odbora za kulturo Tomićeve

Ljubljana, 27. avgusta - V SDS in NSi predsedniku DZ Igorju Zorčiču predlagajo, da vodenje odbora za kulturo prevzame nekdo drug, saj da predsednica Violeta Tomić tega ne opravlja skladno s poslovnikom DZ in etičnim kodeksom poslancev. Zorčič bo težave in nesoglasja z vodji poslanskih skupin in predsedniki delovnih teles obravnaval na razširjenem delovnem posvetu.