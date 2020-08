Slovenska vojska z dodatnimi ukrepi pri pomoči policiji za še učinkovitejši nadzor državne meje

Ljubljana, 26. avgusta - Na obrambnem in notranjem ministrstvu, v Slovenski vojski in policiji so si na delovnem sestanku zadali, da bodo za še učinkovitejši nadzor državne meje sodelovanje še izboljšali, so zapisali na Morsu. Med ukrepi so napovedali prenovo pravil delovanja vojske na meji in pripravo štirih stopenj angažiranja vojakov po 37. členu zakona o obrambi.