Ljubljanska borza: Indeks v zelenem

Ljubljana, 26. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil rahlo rast. Ob spremembi za 0,33 odstotka se je ustavil pri 854,48 točke. Borzni posredniki so opravili za 736.000 evrov poslov, pri čemer so šle najbolj v promet delnice Krke (-0,46 odstotka; 86 evrov). Prispevale so 439.130 evrov.