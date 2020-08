V Švici največ okužb s koronavirusom od aprila

Bern, 26. avgusta - Zdravstvene oblasti v Švici so v zadnjih 24 urah zabeležile največ novih okužb z novim koronavirusom od aprila. Našteli so 383 novih primerov, od začetka epidemije pa skupno že približno 40.000 okuženih in prek 1700 s covidom-19 povezanih smrti. V podatke je sicer vključen tudi sosednji Lihtenštajn.