V Celju se nocoj začenja tretji festival Izrekanja

Celje, 26. avgusta - V lapidariju celjske knjižnice se bo nocoj ob 19.30 začel tretji festival Izrekanja s predstavitvijo antalogije In zemlja je vibrirala kakor živo telo, dvojezičnim pesniškim večerom Brezmejno in koncertom Benjamin Foris Sexteta. Velik poudarek letošnja Izrekanja dajejo prehajanju mej med poezijo in odrskim dejanjem oz. dogodkom.