V združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov kritični do poziva ZZZS k realizaciji programa

Ljubljana, 26. avgusta - V združenju zasebnih zdravnikov so kritični do poziva ZZZS k realizaciji dogovorjenega programa storitev. Država se je zaradi covida-19 ustavila, obravnave bolnikov so bile odložene, na ZZZS pa zdaj zaskrbljeno ugotavljajo, da so se čakalne dobe podaljšale, je v odprtem pismu zapisal predsednik združenja Igor Dovnik in pozval k spremembam sistema.