Nemčija podaljšala shemo skrajšanega delovnika

Berlin, 26. avgusta - Nemška vlada je danes podaljšala shemo subvencioniranja skrajšanega delovnika, ki bo tako do 24 mesecev - najdlje do konca 2021 - na voljo vsem podjetjem, ki se bodo pri zvezni agenciji za delo prijavila do konca letošnjega leta. Obenem je do konca leta podaljšala ukrep pomoči majhnim podjetjem, podaljšala je tudi omilitev insolvenčne zakonodaje.