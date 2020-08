Odpovedan reli po Nemčiji, Italija dva tedna prej

Pariz, 26. avgusta - Reli po Nemčiji, ki bi moral biti šesta dirka svetovnega prvenstva WRC na koledarju sezone 2020, je odpovedan. Preizkušnja po Italiji, ki je bila v koledarju začrtana od 29. oktobra do 1. novembra, bo zdaj na sporedu od 8. do 11. oktobra, so danes sporočili organizatorji.