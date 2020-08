Literat in pričevalec Boris Pahor praznuje 107 let

Ljubljana, 26. avgusta - Priznani zamejski pisatelj Boris Pahor danes praznuje 107. rojstni dan. Še lani se je pisatelj udeležil posebnega dogodka ob tem dnevu, letos pa bo srečanje, zaradi skrbi za njegovo zdravje, potekalo virtualno. V videu, ki so ga pripravili pri Mladinski knjigi, Pahor opominja, da so temeljni postulati za 21. stoletje svoboda, pravica in resnica.