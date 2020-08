Sviz: Modeli in priporočila o izvajanju pouka so presplošni

Ljubljana, 26. avgusta - Pred začetkom novega šolskega leta v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) znova izpostavljajo, da si v trenutnih razmerah želijo čim bolj običajno delovanje vrtcev, šol, dijaških domov in fakultet. Hkrati opozarjajo, da so modeli in priporočila o izvajanju pouka presplošni, so danes sporočili iz sindikata.