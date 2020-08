ZN blokirali ameriški poskus ponovne uvedbe sankcij proti Iranu

New York, 26. avgusta - Združeni narodi so v torek blokirali sporni poskus ZDA za obnovo mednarodnih sankcij proti Iranu. Predsedujoči Varnostnemu svetu ZN, indonezijski veleposlanik Dian Triansyah Djani je sporočil, da Varnostni svet postopka ne bo nadaljeval, ker med članicami VS ZN ni soglasja glede strategije ZDA. Iran je odločitev pozdravil.