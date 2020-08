V ponedeljek okužbe z novim koronavirusom potrdili v 14 občinah

Ljubljana, 26. avgusta - V torek so največ, štiri okužbe z novim koronavirusom potrdili pri tujih državljanih. Po tri okužbe okužbe so odkrili v Ljubljani, Šentjurju in Grosuplju, po dve na Bledu, v Kopru in Velikih Laščah. V Ljubljani je trenutno 90 aktivno okuženih, po 10 ali več jih imajo še v Mariboru, Celju, Šentjurju, Novem mestu, Grosuplju in Tržiču.