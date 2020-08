Slovenski evroposlanci z vprašanjema Bruslju glede diskriminacije pri omejevanju potovanj po EU

Ljubljana, 26. avgusta - Evropski poslanci iz Slovenije Tanja Fajon, Milan Brglez (oba S&D/SD), Klemen Grošelj in Irena Joveva (oba Renew/LMŠ) so na Evropsko komisijo in Evropski svet naslovili vprašanji glede diskriminacije pri omejevanju potovanj evropskih državljanov znotraj EU z namenom zajezitve novega koronavirusa.