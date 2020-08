Ljubljanska borza v zelenem

Ljubljana, 26. avgusta - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne večinoma zvišali ali ostali pri izhodiščni vrednosti, indeks SBI TOP pa je do 11.30 pridobil 0,14 odstotka. Najprometnejše so bile delnice Krke in Save Re. Najbolj podražile so se delnice pozavarovalnice, ki so pridobile malo več kot tri odstotke.