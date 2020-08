Ljubljana, 27. avgusta - Pred 130 leti se je rodil ameriški umetnik Man Ray. Bil je multidisciplinarni ustvarjalec izjemne širine. Ustvarjal je na področju slikarstva, fotografije, kiparstva, grafike in filma ter pisal poezijo in prozo. Medtem ko sta njegova fotografija in slikarstvo deležna veliko pozornosti, je njegovo ustvarjanje na področju filma pogosto spregledano.