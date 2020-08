V Koroškem domu starostnikov v Črnečah okužena še ena stanovalka

Dravograd, 26. avgusta - Obsežna dodatna testiranja stanovalcev in zaposlenih v Koroškem domu starostnikov v Črnečah so pokazala, da je z novim koronavirusom okužena še ena stanovalka, skupno so tako doslej okužbo potrdili pri dveh stanovalkah doma. Prva, pri kateri so okužbo potrdili, je bila v dom sprejeta minuli petek. V izolaciji je trenutno več zaposlenih v domu.