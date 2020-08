Akademija za glasbo s poletno šolo v širšem obsegu

Ljubljana, 26. avgusta - Profesorji Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani so šesto leto zapored pripravili poletno šolo Academia Musicae Labacensis, a tokrat prvič v širšem obsegu. Če je bil doslej poudarek na stari glasbi, so letos razpisali tečaje različnih programov ter jih namenili tako domačim kot tujim študentom ter glasbenikom, ki so študij že zaključili.